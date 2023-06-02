Жителей Москвы предупреждают о грозе, сильном ветре и просят соблюдать осторожность

По прогнозам синоптиков ухудшение погоды ожидается до 21:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время в Москве ожидается сильное ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до 21:00 вечера в столице будет дождь, местами ливень, грозы. Порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с.

В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы призывают жителей столицы быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

В ведомстве напомнили, что во время плохой погоды нужно держаться подальше от линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Рекомендуется уйти с улицы и спрятаться в помещении. При нахождении в автомобиле нужно включить аварийные огни, найти место для остановки, заглушить двигатель, хорошо закрыть двери и окна.

Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье.