Писатель Владислав Отрошенко опроверг информацию о госпитализации в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель Владислав Отрошенко в разговоре с KP.RU опроверг информацию о полученной травме и своей госпитализации.

«Сам не понимаю, что произошло - закружилась голова, упал, ударился. Слава богу, госпитализации не понадобилось. Приезжал врач, осмотрел меня. Сейчас все хорошо, не стоит беспокоиться», — сказал Владислав.

Как отметил писатель, инцидент произошел вчера, 1 июня.

Ранее, в ряде СМИ появилась информация о том, что Владислав оступился, выходя из ресторана в центре Москвы. После чего упал и сильно ударился головой, в результате был госпитализирован с серьезной травмой.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что информацию о госпитализации Никиты Михалкова опровергла его пресс-служба. Супруга режиссера также сообщила СМИ, что с ним все хорошо. Это не госпитализация. Михалков проходит плановую проверку состояния своего здоровья.