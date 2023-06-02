Писатель Владислав Отрошенко опроверг информацию о госпитализации в Москве
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Писатель Владислав Отрошенко в разговоре с KP.RU опроверг информацию о полученной травме и своей госпитализации.
«Сам не понимаю, что произошло - закружилась голова, упал, ударился. Слава богу, госпитализации не понадобилось. Приезжал врач, осмотрел меня. Сейчас все хорошо, не стоит беспокоиться», — сказал Владислав.
Как отметил писатель, инцидент произошел вчера, 1 июня.
Ранее, в ряде СМИ появилась информация о том, что Владислав оступился, выходя из ресторана в центре Москвы. После чего упал и сильно ударился головой, в результате был госпитализирован с серьезной травмой.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что информацию о госпитализации Никиты Михалкова опровергла его пресс-служба. Супруга режиссера также сообщила СМИ, что с ним все хорошо. Это не госпитализация. Михалков проходит плановую проверку состояния своего здоровья.