В Москве посетитель кафе попался на воровстве телефона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве посетитель кафе украл телефон у девушки работника заведения. Молодые люди оперативно заметили пропажу, догнали похитителя и вызвали полицию. Об этом рассказали в прокуратуре столицы.

Инцидент произошел в ночное время в кафе на улице Краснопрудной. В этот момент в заведении находились работник и его девушка.

Незаметно для девушки 41-летний посетитель взял со стола ее телефон стоимостью 40 тыс. рублей и положил себе в карман. После этого он подошел к молодому человеку, поинтересовался покупкой алкоголя, после чего поспешно вышел из кафе.

Сотрудника заведения странное поведение гостя насторожило, он подбежал к девушке, кражу телефона обнаружили. Злоумышленника догнали, после чего была вызвана полиция. Телефон нашли при похитителе.

Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.