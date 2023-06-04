Синоптик Вильфанд назвал единственный теплый день в Москве во второй неделе июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло. Пока столица находится во власти холода. Температура воздуха соответствует первой декаде апреля. И, к сожалению, серьезных перемен пока не ожидается.

Тем не менее, в Москве будет один теплый день на второй неделе июня – это среда. Температура будет в диапазоне +20...+25 °С, в другие дни воздух особенно не прогреется.

- Температурный фон на два градуса ниже нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться в основном с севера и северо-запада и будут умеренно прохладными, - сказал RT Роман Вильфанд.

С понедельника начнет повышаться давление, это обусловит отсутствие осадков. Погода будет прохладной для июня, но солнечной.

- Во все дни, кроме среды, температурный фон +18… +22 градуса, - сказал эксперт.

К будущим выходным и вовсе похолодает, ожидается всего +16...+19 °С.

А вот в Сибирь придет аномальная жара. Температура воздуха в регионе прогреется до +26 градусов, передает "360".

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что в Москве сейчас фиксируется «обратный ход температур». При данном явлении температура воздуха днем не увеличивается, а продолжает понижаться, передает "Газета.Ru".