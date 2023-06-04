В Москве с третьего этажа многоуровневой парковки упала иномарка фото: стоп-кадр из видео

Автомобиль марки Mercedes-Benz упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. В салоне находился водитель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сведения от очевидцев происшествия.

Инцидент произошел на Новодмитровской улице рядом с ЖК «Савеловский Сити».

При падении автомобиль перевернулся и приземлился на крышу. По предварительным данным, водитель серьезно не пострадал, отделался легкими царапинами, от медицинской помощи отказался.

Позже телеграм-канал SHOT опубликовал комментарий самого автомобилиста. Он сообщил, что у иномарки отказали тормоза. Автовладелец спускался с четвертого этажа паркинга, когда машина перестала его слушаться. «Мерседес» сам по себе ускорился, въехал в ограждение третьего уровня и вылетел с парковки.