По подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины задержаны пять жителей Москвы

фото: пресс-центр МВД

Пятеро жителей Московского региона задержаны сотрудниками МВД России. Их подозревают в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент, предварительно установлено, что подозреваемые действовали под руководством зарубежных работодателей. С помощью GSM-шлюзов они активировали SIM-карты сотовых операторов. Таким образом, мошенники звонили из-за границы в Россию, меняя номера телефонов и сохраняли анонимность. При блокировке SIM-карты ее меняли на другую.

Аферисты звонили гражданам, представлялись сотрудниками банков и пытались убедить собеседника, что с его счета пытаются украсть денежные средства. После чего, предлагали перевести деньги на якобы безопасные счета, которые в реальности принадлежат злоумышленникам.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ. Возбуждено уголовное дело.

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