Ребенок получил множество ожогов после игры с бензином на юго-западе Москвы

Ребенок госпитализирован с ожогами Фото: прокуратура Москвы

Компания детей играла с бензином на детской площадке в районе жилого дома на юго-западе столицы, в результате один из несовершеннолетних получил множество ожогов. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

Все происходило на детской площадке в одном из жилых домов в Чечерском проезде. Группа подростков играли с бензином. В результате 14-летний мальчик получил множество ожогов различной степени тяжести. Он был госпитализирован. Где ребята взяли топливо, и чего планировали добиться уточняется.

Где подростки взяли бензин уточняется Фото: прокуратура Москвы

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Ведомство также публикует фото и видео с места ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пьяный мужчина избил двоих детей своей сожительницы в городе Талдом Московской области.