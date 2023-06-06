В парках Москвы открылась фотовыставка о зеленых облигациях

Посетители столичных парков смогут узнать больше о выпуске первых зелёных облигаций Москвы для населения. А еще в целом повысить свою финансовую грамотность. С 5 июня фотовыставка на эту тему представлена в четырех парках города - ВДНХ, Дружбы, «Музеон» и саду имени Баумана. Ее организовал Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Экспозиция объясняет, что такое зеленые облигации и чем они отличаются от обычных ценных бумаг. Горожанам расскажут, почему новый выпуск объявлен народным, а также куда планируется потратить вырученную за облигации денежную сумму.

Первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова назвала зеленые облигации Москвы отличным способом для начала инвестиций и участия в экологическом развитии столицы.

«Данные ценные бумаги не подвержены рыночным рискам в силу того, что выпуск является внебиржевым, - уточнила Дерунова. - При досрочном погашении город всегда готов выкупить облигации по цене покупки с сохранением уже начисленного купонного дохода».

Напомним, выпуск зеленых облигаций Москвы для населения состоялся 30 мая 2023 года. Благодаря этому жители могут стать инвесторами ключевых для города экологических проектов. Для размещения ценных бумаг на общую сумму два миллиарда рублей выбрана финансовая платформа Московской биржи «Финуслуги». Срок обращения облигаций - два года. Ежеквартально будут производиться выплаты купонного дохода.

Фотовыставку о зеленых облигациях Москвы этим летом и в начале осени можно будет увидеть еще в семи столичных парках.