Ефимов: Компания ОЭЗ «Технополис Москва» запускает производство титановых имплантатов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о локализации в столице производства имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии. Новый арендатор ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Русатом Имплантат» разместит его на площадке «Алабушево». Компания намерена производить каждый год не менее 140 тысяч единиц титановых имплантатов. В том числе речь идет и о создании хирургических инструментов для их установки, изъятия и замены.

«Сейчас идет процедура регистрации инновационных медицинских изделий, - отметил заммэра. - Компания планирует начать выпуск продукции в четвертом квартале 2024 года. Уровень локализации производства имплантов достигнет 90%».

На российском рынке сейчас используются в основном импортные имплантаты для восстановительной травматологии и ортопедии, нейрохирургии, спинальной и черепно-челюстно-лицевой хирургии. Столичный производитель обеспечит на площадке ОЭЗ выпуск пластины для накостного остеосинтеза различных костных фрагментов, а также специальных штифтов, необходимых при лечении переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новое производство займёт в «Алабушево» более 1,7 тысячи квадратных метров. На нем смогут работать 83 сотрудника.

«Ожидается, что продукция компании заместит западные аналоги в области восстановительной хирургии, - пояснил глава ведомства. - Это повысит доступность российской высокотехнологичной медицинской помощи и ее независимость от конъюнктуры рынка».

Напомним, медицинский кластер ОЭЗ «Технополис Москва» сейчас объединил 23 предприятия. При этом сделано уже многое - запущены современные промышленные площадки, начались поставки лекарств и медицинских изделий для льготников и больниц города. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что под создаваемое производство выделен один из инновационных лабораторно-промышленных корпусов (ИЛПК) «Алабушево».

«Все помещения в корпусе имеют общее назначение и легко приспосабливаются под офисные или производственные нужды, - рассказал Дегтев. - Это позволяет арендаторам в короткие сроки открыть производство любого уровня сложности без капитальных вложений».