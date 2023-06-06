В Подмосковье будут судить двоих мужчин за контрабанду янтаря Фото: Следственный комитет России

В Московской области завершили расследование уголовного дела о контрабанде янтаря в крупном размере. Предприимчивые жители КНР и Калининграда приобрели 813 кг сырца этой смолы и небольшими партиями продавали ее в Китай. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета Подмосковья.

Двое мужчин закупили янтарь в сырье еще в 2021 году. 99 кг янтаря стоимостью 4,3 млн рублей они незаконно отправили почтой в Китай. Еще 48 кг смолы они попытались реализовать таким же образом, но посылку изъяли таможенники аэропорта Шереметьево. Также 293 кг янтаря стоимостью 4,5 млн рублей контрабандисты собирались провезти через таможенный пост Калининградской области. Незаконный груз изъяли.

Еще 373 кг янтаря стоимостью в 2 млн рублей нашли у уроженца Китая в Домодедово. Товар был подготовлен к отправке, в том числе — расфасован в различную упаковку.

В общей сложности контрабандисты причинили ущерб государству на общую сумму более 13,5 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что московские таможенники задержали 18 тонн контрабандного сыра дорблю из Литвы.