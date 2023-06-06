Эксперт: строительство общественно-делового комплекса в «Руднево»- современный подход к созданию высокопроизводительных рабочих мест

Площадка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает развиваться Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Площадка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает развиваться. На ней появится комплекс для обслуживания сотрудников индустриального парка и жителей соседних домов. В нем разместятся научные и социально-культурные учреждения. Кроме того, рядом разместят паркинг, а также обеспечат необходимую транспортную инфраструктуру.

«Сейчас компании осваивают в «Руднево» 18 корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая здание конструкторского бюро и опытное производство, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Комплекс, как и другие объекты индустриального парка, будет возведен в кратчайшие сроки».

По его словам, в нем будут созданы дополнительные рабочие места.

Эксперты отмечают проактивную работу столичных властей с предпринимателями и бизнесменами. Сюда входят не только новые льготные и стимулирующие программы, но и возведение новой промышленной инфраструктуры. Одной из таких площадок стал парк «Руднево».

«Тот факт, что работы ведутся параллельно, с использованием передовых достижений в проектировании и возведении капитальных сооружений - появление всех необходимых для нормальной жизни и работы элементов социальной инфраструктуры (спортзалы, торгово-развлекательные площади, аптеки, парковка и так далее) даёт нам право с уверенностью говорить: появилась новая «точка притяжения» для высококвалифицированных кадров», - считает Алексей Хижняк, член московского регионального отделения «Деловой России».

Эксперт видит в этом современный подход к созданию высокопроизводительных рабочих мест, выполнению задач-национальных приоритетов и, как следствие, сохранение и развитие собственных, отечественных кадров.

По мнению президента СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, строительство индустриальных парков и промышленная ипотека помогут производственным компаниям решить важнейшую для развития проблему – проблему промышленной недвижимости.

«При этом следует учитывать, что потребности у производственных компаний шире, чем просто цеха, складская и транспортная инфраструктура, - пояснил эксперт. - Это и лаборатории, и учебные помещения, и офисные пространства».

Кстати, как раз все это и многое другое для комфортной работы и жизни будет в строящемся социальном корпусе в «Руднево».