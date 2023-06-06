За неделю в Москве выявили 1602 заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую неделю, с 29 мая по 4 июня, в Москве выявили 1602 случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших переносят ковид в легкой форме, следует из статистики на федеральном портале стопкоронавирус.рф.

Всего за неделю на больничные койки попали 448 москвичей. Полностью вылечились 2276 человек, проходивших лечение как амбулаторно, так и в стационаре. Всех их выписали и сняли с медицинского учета.

К сожалению, 32 человека не смогли преодолеть Covid-19 и скончались вопреки всем усилиям врачей.

За все время с начала пандемии коронавируса, им заболели 3 519 395 жителей столицы. 3 333 029 из них успешно справились с болезнью. Еще 48906 москвичей с диагнозом коронавирус скончались.

Напомним, месяц назад ВОЗ (Всемирная организация здоровья) объявила о завершении пандемии Covid-19. Заболевание больше не угрожает чрезмерным распространением. Международный режим ЧС отменен.