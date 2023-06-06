Синоптик Вильфанд спрогнозировал очередное похолодание в Москве на выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рабочей неделе в столице немного потеплеет, зато в выходные температура воздуха снова опустится до плюс 17-18 градусов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик рассказал, что к пятнице, 9 июня, воздух в столице прогреется до +22-24 градусов. Ночью прогнозируют в районе 7-10 градусов выше нуля.

— Такая погода ниже нормы примерно на градус-полтора, осадков не ожидается и будет солнышко, поэтому вполне комфортно. Но с выходных в Москве ожидается понижение температуры, — отметил Вильфанд.

Ночью уже будет не более 4-8 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +20. Осадки не прогнозируют. Тем не менее, температура характерна для конца апреля — начала мая. Как добавил синоптик, это ниже нормы на четыре-пять градусов.

В середине месяца температура начнет повышаться до плюс 22-24 градусов.