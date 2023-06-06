Роспотребнадзор: В магазинах Москвы опасный «Мистер Сидр» найден не был Фото: УМВД России по Ульяновской области

Слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр» в торговых сетях Москвы не обнаружили. Об этом после проверки сообщили в Роспотребнадзоре. Также неизвестно ни об одном случае отравления сидром в столице.

Мероприятия по недопущению реализации продукции под названием «Мистер Сидр», которой отравились несколько десятков россиян, продолжаются. Рейды по магазинам и заведениям Москвы проводят совместно с органами исполнительной власти и внутренних дел столицы. На настоящий момент потенциально опасных напитков в столичных торговых сетях не нашли.

— Тем не менее, ситуация остается на пристальном контроле в Управлении, все предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия продолжаются, — отметили в Роспотребнадзоре.

Жителей Москвы призвали ни в коем случае не пить напитки «Мистер Сидр», а также незамедлительно сообщать, если их где-то продают.

Напомним, алкогольной продукцией под этим названием отравились более 60 человек в нескольких регионах России.