Более 800 пачек сигарет попытался отправить за границу через «Шереметьево» с помощью тайников в столиках Фото: пресс-служба ФТС

Более 800 пачек нелегально вывозимых за границу сигарет обнаружили на таможенном посту аэропорта Шереметьево. Посылки отправлялись Канаду и Великобританию. Адресант указал, что внутри — кофейные столики. Однако внутри деревянных предметов с помощью рентген-аппарата обнаружили кое-что еще. Об этом KP.RU рассказали в Федеральной таможенной службе.

Разобранные панели, которые по документам значились как части кофейного столика, вскрыли с помощью столярных и ударных инструментов. Внутри оказались пачки сигарет белорусского производства. Всего в трех посылках обнаружили 800 пачек сигарет. Они предназначались разным людям.

— Способ сокрытия не новый, еще в советское время в ножках мебели пытались провозить валюту. Лица, которые создавали тайники, проделали большую работу – по сути на этапе фабричного производства. Однако таможенные инспектора имеют большой опыт и квалификацию, на досмотровой технике мы видим все, — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Шереметьево (почтовый) Александр Венглюк.

Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

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