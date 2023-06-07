Аналитики: квартиры в старой Москве с сентября подешевели почти на 4% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиры в старой Москве с сентября 2022 года подешевели почти на 4%. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на исследование аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость».

Так, усредненное жилье в старых районах в начале осени прошлого года обошлось бы в 14,32 млн рублей. В мае 2023 года же за такие же квартиры просят 13,76 млн рублей.

В Новой Москве разницы не такая существенная, цены снизились всего на 1,2%.

Среднестатистические квартиры в Новой Москве за те же восемь месяцев подешевели не так сильно, всего на 1,2% — с 9,9 до 9,78 млн рублей.

В Подмосковье же и вовсе за этот период зафиксирован рост, хоть и совсем небольшой: цены поднялись с 6,63 млн рублей до 6,65 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что по мнению экспертов в Московском регионе ожидается дефицит доступного вторичного жилья.