Ефимов: Город выставит на торги право на КРТ неэффективно используемого участка в Южном Бутове

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Комплексным развитием неэффективно используемой земли между 1-й Горловской улицей и Варшавским шоссе в Юго-Западном округе столицы сможет заняться инвестор. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город выберет его на торгах, которые будут объявлены в третьем квартале 2023 года. Участок в пять гектаров на 1-й Горловской улице, владение 4 находится внутри зеленого жилого квартала. От него пешком можно дойти до Бутовского лесопарка. Недалеко расположена станция МЦД-2 «Бутово». Напомним, мэр столицы Сергей Собянин ранее принял решение о преобразовании этой площадки в Южном Бутово. В планах - строительство здесь более 71,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых сооружений.

«Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 550 миллионов рублей».

По его словам, благодаря проекту в столице дополнительно появится более 1,7 тысячи рабочих мест. Участниками торгов могут стать все, кого интересует этот участок, при их соответствии определенным требованиям. Причём это могут быть и региональные инвесторы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что комплексное развитие территории позволит возвести в районе открытый стадион с трибунами.

«В будущем деловом квартале на 1-й Горловской улице также могут появиться офисы, магазины, кафе и рестораны, - добавил Гаман. - Территория будет благоустроена».