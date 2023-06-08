Прокуратура Москвы проверяет информацию о высадившем детей на трассе водителе рейсового автобуса Фото: Андрей ПЕТРОВ

Прокуратура Москвы организовала проверку информации о нарушении законодательства при перевозке детей. Сообщается, что водитель автобуса столичной частной компании-перевозчика высадил несовершеннолетних пассажиров прямо на трассе и уехал.

Информация поступила в прокуратуру Москвы из ведомства Калужской области, которое также проводит проверку.

Произошел инцидент 8 июня. По предварительной информации, водитель забрал детей и их сопровождающих с базы отдыха, расположенной в Калужской области, и, не доставив в Москву, высадил на трассе и уехал.

Позже детей отправили в столицу на другом автобусе.

Обстоятельства и причины случившегося выяснят. Будет дана оценка исполнению федерального законодательства компанией-перевозчиком.

Ранее история с высаженным из транспорта ребенком произошла в подмосковном Видном. Мальчика с двусторонней пневмонией и его маму не доставили в медучреждение из-за того, что его родители отказались платить за допуслуги, которые им навязывал фельдшер. Сейчас врач находится под следствием.