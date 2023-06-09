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НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:14

Чайные пакетики с марихуаной найдены в багаже иранца на таможне в Шереметьево

Мужчина летел рейсом Тегеран-Москва
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Светлана ДАНИЛИНА
фото: Пресс-служба ФТС

фото: Пресс-служба ФТС

Пассажира рейса Тегеран-Москва задержали на таможне в Шереметьево. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ФТС.

При проверке багажа, служебная бельгийская овчарка по кличке Брауни дала знак сотрудникам таможни о необходимости обыска одного из чемоданов. В ходе досмотра в сумке были обнаружены 18 чайных пакетиков, наполненных странным зеленым веществом растительного происхождения. С таким же наполнением в багаже был найден шейкер.

После проведения экспертизы установлено, что пакетики и шейкер были наполнены наркотическим веществом - марихуаной. Багаж принадлежит 29-летнему гражданину Ирана. По данным источника, мужчина вез 27 граммов наркотиков. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере).

Ранее, сотрудники таможни в Ставрополе обнаружили сотню фальшивых плюшевых Чебурашек, которые были отправлены на автобусе из Москвы.