Наивысшим кредитным рейтингом отмечены московские зелёные облигации для населения

Инвестиционный риск во вложения в зеленые облигации Москвы для населения признан минимальным. Такую оценку ценным бумагам столицы дали эксперты рейтингового агентства АКРА. Облигациям присвоен наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале. Его получают субъекты страны, выпуски ценных бумаг или финансовые обязательства с максимально высоким уровнем кредитоспособности.

«Доходность по облигациям после удержания налога на доходы физических лиц соответствует доходности по депозитам ведущих банков России, - сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева. - Для сравнения: средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков в настоящее время составляет 7,2 процента годовых, по накопительным счетам — 4,9 процента годовых».

По ее словам, выпущенные Москвой народные облигации стали надежным финансовым инструментом с высокой доходностью. Город обеспечивает гарантию исполнения обязательств перед инвесторами. При этом столица может когда угодно выкупить у них облигации, сохранив начисленный доход. Стоит отметить, что современная история Москвы не знает ни одного примера просрочки выплат по займам.

Напомним, ценные бумаги в объеме два миллиарда рублей были размещены 30 мая этого года на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги». Их могут купить исключительно физические лица. Срок обращения облигаций - два года. Ставка купонного дохода составляет 8,5 процента годовых. Важно, что торговля народными облигациями на бирже не проводится.

Вырученные за ценные бумаги средства Москва намерена вложить в замену дизельных автобусов на электробусы. Благодаря этому в столице уменьшатся вредные выбросы от автотранспорта и парниковые газы. То есть желающие купить народные облигации Москвы смогут не только грамотно и безопасно распорядиться своими накоплениями, но еще инвестировать их в финансирование ключевых экологических проектов города.