В Москве подготовили масштабную выставку с участием более 30 музеев России – Сергунина

Фото: Московские сезоны

С 8 по 12 июня в Москве проходит традиционный фестиваль «Времена и эпохи». Он посвящен важным датам в истории России.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, одно из центральных событий этого года — масштабная уличная экспозиция на Бульварном кольце.

«Выставка знакомит со значимыми событиями нашей истории и одновременно с коллекциями крупнейших музеев России. Проект поддержали учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Керчи, Смоленска, Самары и других городов. Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров», — отметила Наталья Сергунина.

Информационные стенды познакомят москвичей и гостей столицы со знаменательными датами и целыми эпохами. Наглядно их продемонстрируют фотографии экспонатов музейных собраний: древних артефактов, предметов быта, документов, чертежей, шедевров отечественных и зарубежных художников.

Будут представлены такие экспозиции как:

- Тверской бульвар: эпоха русского Средневековья,

- Гоголевский бульвар: становление Российской империи,

- Сретенский бульвар: период Отечественной войны 1812 года,

- Чистопрудный бульвар: быт и культура греческих городов-государств, располагавшихся на территории Крыма, и о скифах,

- Пушкинская площадь: воссоздана атмосфера Серебряного века, когда в России формировались новые литературные течения,

- Покровский бульвар: годы Великой Отечественной войны и героизм советского народа.

- Страстной бульвар: история панорамы «Оборона Севастополя». Здесь же можно узнать об ученом и хирурге Николае Пирогове.