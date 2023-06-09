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НовостиОбщество9 июня 2023 11:49

МЧС предупреждает о ливне, грозе, граде и сильном ветре в Москве 9 июня

Ухудшение погоды ожидается с 16:00 до 22:00
Светлана ДАНИЛИНА
Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве

Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы об ухудшении погоды в регионе. 9 июня в период с 16:00 до 22:00 в столице ожидается ливень, гроза, град и сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Главное управление МЧС России по городу Москве напоминает о правилах безопасности и призывает соблюдать осторожность:

- Если плохая погода застала вас в автомобиле, то рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от рядом находящихся транспортных средств;

- управляя автомобилем нужно избегать опасных маневров, таких как обгон, перестроение, опережение;

- парковать автомобиль нужно подальше от деревьев;

- пешеходам рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, не прятаться под деревьями;

- взрослым напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

Напоминаем, дожди и грозы также ожидаются и в Московской области.