МЧС предупреждает о ливне, грозе, граде и сильном ветре в Москве 9 июня

Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы об ухудшении погоды в регионе. 9 июня в период с 16:00 до 22:00 в столице ожидается ливень, гроза, град и сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Главное управление МЧС России по городу Москве напоминает о правилах безопасности и призывает соблюдать осторожность:

- Если плохая погода застала вас в автомобиле, то рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от рядом находящихся транспортных средств;

- управляя автомобилем нужно избегать опасных маневров, таких как обгон, перестроение, опережение;

- парковать автомобиль нужно подальше от деревьев;

- пешеходам рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, не прятаться под деревьями;

- взрослым напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

Напоминаем, дожди и грозы также ожидаются и в Московской области.