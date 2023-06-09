«Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Партия «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин примет участие в выборах мэра Москвы 2023 года как кандидат от «Единой России». О выдвижении действующего главы города 9 июня заявил секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от «Единой России». И это ответственность не только для него, но прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны», - сообщил Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы. По его словам, глава государства поддержит нынешнего руководителя столицы на сентябрьских выборах, если Сергей Собянин решит снова избираться на пост мэра.

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, регионов системообразующих, регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна»,- отметил Песков.

Сергей Собянин возглавил правительство Москвы 21 октября 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок. Срок полномочий мэра столицы составляет 5 лет. Ранее, до 2008 года, он продолжался 4 года.

Московская избирательная комиссия (МГИК) 8 июня утвердила даты голосования на выборах мэра Москвы. Отдать свой голос за кандидатов на пост главы столицы можно будет с 8 по 10 сентября 2023 года. Таким образом, у москвичей будет целых три дня, чтобы проголосовать за мэра: на избирательные участки можно будет прийти и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, многодневное голосование позволит привлечь гораздо большее число избирателей.

«Я поддерживаю трехдневное голосование. Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог проголосовать, кто-то не смог. И мы количество людей, которые имеют возможность принять участие в выборах, таким образом увеличиваем», – отметила Ольга Кириллова.

Председатель Мосгоризбиркома напомнила, что москвичи в последнее время на выборах активно голосуют дистанционно. При этом есть немало горожан, предпочитающих традиционную форму голосования – с бумажными бюллетенями на избирательных участках. Эта возможность у них сохранится.

Напомним, на 10 сентября 2023 года в России назначен Единый день голосования. Кроме Москвы выборы в этот день пройдут еще в 23 регионах страны.