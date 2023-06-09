Турчак: Москва - бесспорный лидер социально-экономического развития страны

Андрей Турчак назвал Москву бесспорным лидером социально-экономического развития страны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва является бесспорным лидером социально-экономического развития среди других регионов страны, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Политик отметил, что под руководством мэра Сергея Собянина столица превратилась в процветающий и комфортный мегаполис, один из самых современных городов мира.

«Под его (Сергея Собянина – Ред.) руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которые ориентируются все без исключения регионы», - сообщил Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина своим кандидатом на выборы мэра Москвы 2023 года. По словам Андрея Турчака, выдвижение действующего мэра столицы от единороссов налагает большую ответственность на всех членов партии.

«В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от «Единой России». И это ответственность не только для него, но прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны», - подчеркнул Андрей Турчак.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 8 июня, общаясь с журналистами, сообщил, что президент России высоко оценивает работу Сергея Собянина на посту руководителя столицы. Отвечая на вопрос журналистов об отношении Владимира Путина к кандидатуре Собянина, Песков напомнил о ведущей роли Москвы в экономике страны.

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, регионов системообразующих, регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна», - заявил Песков.

Сергей Собянин возглавил правительство Москвы 21 октября 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок. Срок полномочий мэра столицы составляет 5 лет.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Московская избирательная комиссия утвердила трехдневный срок голосования, чтобы дать возможность как можно большему числу жителей города прийти на избирательные участки. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Кроме традиционной процедуры с бумажными бюллетенями на избирательных участках жители Москвы могут проголосовать онлайн – с помощью системы дистанционного электронного голосования. В последнее время все больше москвичей предпочитают именно этот вариант.

Кроме Москвы выборы 10 сентября 2023 года пройдут еще в 23 регионах страны. На эту дату в России назначен Единый день голосования.