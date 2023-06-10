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НовостиОбщество10 июня 2023 6:32

Диетолог развеяла миф о лечении ангины мороженым

Главный диетолог Москвы Стародубова сообщила, что мороженным ангину не вылечить
Светлана ДАНИЛИНА
Холодные продукты, такие как мороженое, могут лишь на некоторое время снять отек

Холодные продукты, такие как мороженое, могут лишь на некоторое время снять отек

Фото: Shutterstock

Мороженое не входит в рацион питания человека, который болен ангиной. Популярный миф развеяла главный диетолог московского Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с Lenta.ru.

«Питание при остром тонзиллите обязательно должно входить в комплекс лечебных мероприятий, помогающих организму справиться с заболеванием. Мороженое в этот рацион не входит», — отметила эксперт.

Ангина является острым инфекционным заболеванием. Во время болезни возникают воспаления в лимфоидной ткани глотки, чаще в небных миндалинах. Холодные продукты, такие как мороженое, могут лишь на некоторое время снять отек, но они никак не повлияют на процесс выздоровления.

Ранее, главный нарколог Подмосковья Холдин развеял мифы об отказе от курения. По мнению эксперта, бросать курить резко можно, а электронные сигареты не безопаснее обычных.