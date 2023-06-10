Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальных служб в выходные

фото: Городское хозяйство Москвы

Жителям Москвы следует быть осторожными и сохранять бдительность в длительные выходные. О действиях мошенников предупредили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Аферисты могут ходить по квартирам в жилых домах и представляться сотрудниками коммунальных служб. С целью обмануть граждан они могут предлагать различные услуги, например, замена счетчиком, проверка газового оборудования или же попытаются продать дорогостоящее оборудование.

В ведомстве отмечают, что в выходные и праздничные дни не планируются обходы квартир и какие-либо проверки. Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят к жителям без предупреждения.

В Городском хозяйстве Москвы напоминают, что информация о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайтах ответственных инженерных компаний.

Информацию о предстоящих проверках и выезде аварийных бригад можно узнать по телефону соответствующих служб.