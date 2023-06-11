Южный вестибюль станции «Спортивная» в Москве работает только на вход Фото: Михаил ФРОЛОВ

Южный вестибюль станции «Спортивная» в Москве работает только на вход, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Северный вестибюль работает в обычном графике — на вход и выход.

Ранее в дорожном ведомстве сообщали, что 11 июня может ситуативно меняться режим работы южного вестибюля (выход 1) станции метро «Спортивная» и северного вестибюля (выходы 3-4) станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии. Связано это с проведением футбольного матча.

Перед мероприятием в «Лужниках» южный вестибюль станции работал только для выхода пассажиров. После начала матча ограничение сняли. Теперь, когда мероприятие завершилось, вестибюль стал недоступен для выхода. Ограничения кратковременны и скоро будут отменены.