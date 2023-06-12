Овчинский: Столичная компания наладила выпуск алюминиевой лабораторной мебели

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Предприятия столицы продолжают активное развитие, модернизацию своих производств, внедрение новых технологий и выпуск инновационных изделий из современных материалов, устойчивых к воздействию внешних факторов. Среди них - производитель «Медицинофф», разработавший новую серию корпусной мебели из анодированного алюминия. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В ближайшее время компания планирует приступить к производству и ежемесячно выпускать свыше 1500 единиц шкафов, тумб и столов, - отметил глава ведомства. - Всего производственные мощности предприятия позволяют изготавливать более 50 тысяч единиц продукции в год».

Изготовленную из алюминиевого профиля и с пластиковым покрытием медицинскую мебель можно без проблем почистить и продезинфицировать. Она служит дольше, поскольку прежде всего сделана из алюминия. Плюс ко всему ее собирают инновационным способом без винтов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московские компании развивают производства, создают новинки, наращивают объемы благодаря созданному городом инвестиционному климату и мощным мерам поддержки. Например, в 2022 году «Медицинофф» получил от Москвы субсидию на 8,9 миллиона рублей. Эта сумма помогла частично возместить затраты по лизингу на покупку оборудования. В результате производитель расширил технологический парк оборудования с помощью новых установок, позволяющих в два раза нарастить мощности площадки.

Как уточнил генеральный директор «Медицинофф»» Александр Белоглазов, недавно на предприятии приступили к выпуску мебели для детских медучреждений по всей России.

«В планах компании дальше расширять продуктовую линейку, - добавил представитель производителя. - Помимо алюминиевой серии, мы ведем разработку еще одной линейки мебели».