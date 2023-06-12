Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем России. Он напомнил, что в столице реализуются крупные промышленные, транспортные, инновационные и другие программы важные для всей страны.

«Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём России — праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны», - написал Собянин в своем телеграм-канале утром 12 июня.

Глава города добавил, что труд, талант и энергия москвичей – это важный вклад в развитие России. Собянин также пожелал каждому жителю РФ благополучия, крепкого здоровья и успехов как в работе, так и в жизни.

Ранее KP.RU писал, ко Дню России Москву украсили более 4 тысячами флагов и декоративных конструкций. Украшения появились на набережных, в парках, вылетных магистралях, скверах и других общественных пространствах.