Человек погиб при пожаре в доме на Голубинской улице в Москве

Пожар потушили, один человек погиб Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве человек погиб при ночном пожаре в жилом доме на Голубинской улице, сообщает «360».

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 13 июня в 03:34. Горела девятиэтажка на юго-западе столицы. На место ЧП оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Через час – в 04:20 – пожар локализовали, еще через 19 минут – огонь полностью потушили.

Площадь пожара составила 52 квадратных метра. Как выяснилось, пожар начался в одной из квартир, а затем пламя перекинулось на балкон и окно соседей. В результате ЧП погиб один человек.

Ранее KP.RU писал, что две пожилые женщины и два шестилетних ребенка погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуево. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. По факту смерти четырех человек возбудили уголовное дело.