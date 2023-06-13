Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть хлеб с маслом

Хлеб в сочетании с маслом — очень калорийный продукт Фото: Shutterstock

Хлеб со сливочным маслом не стоит есть при сахарном диабете, лишнем весе и атеросклерозе, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

«У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом», — добавила она.

По словам специалистки, белый хлеб в сочетании с маслом — очень калорийный продукт, он несет мало пользы для здоровья. Вместо этого, эксперт рекомендует употреблять цельнозерновой хлеб, на который можно намазать кусочек масла. Если проблем со здоровьем нет, то белый хлеб с маслом можно употреблять в умеренных количествах.

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