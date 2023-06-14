Пьяный мужчина повредил несколько автомобилей в центре Москвы

Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пьяный мужчина повредил несколько машин на парковке в центре Москвы, а затем угнал один из автомобилей. Нарушителя задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июня: в дежурную часть поступило сообщение о молодом человеке, разбивающем чужие автомобили. После того как парень повредил машины, он нашел ключи в одном из транспортных средств и скрылся. Сотрудники ГИБДД поймали нарушителя и направили его на медосвидетельствование. У него выявили алкогольное опьянение.

По факту случившегося проводится проверка. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Химках мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата из люка автомобиля. Нарушителя оперативно задержали, в отношении его возбудили уголовное дело о хулиганстве.