Больше половины нового выпуска зеленых облигаций Москвы уже продано жителям страны

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Две недели назад на платформе «Финуслуги» Мосбиржи был размещен выпуск зеленых облигаций столицы. На сегодняшний день жители разных регионов России приобрели 50,2% от общего объема выпуска ценных бумаг — инвесторы вложили порядка 1 млрд рублей.

— Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9% – жители в возрасте до 25 лет, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый выпуск зеленых облигаций называют народным. Он не обращается на бирже, а для приобретения бондов обычным гражданами не нужен брокер. К тому же исключены рыночные риски. Москва — будучи эмитентом — готова в любой момент выкупить облигации обратно. Причем по номиналу. Доход по ценным бумагам 8,5% годовых, выплачивается ежеквартально. Ставка превышает процент по депозитам в крупнейших российских банках. Срок обращения этого выпуска облигаций — два года.

В мэрии Москвы отмечают, что столь высокий процент приобретения облигаций говорит о стремлении граждан к надежному, выгодному и ответственному инвестированию. Порядка 70% держателей ценных бумаг — жители столицы и Подмосковья. Наибольший интерес к зеленым бондам проявили также жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Кировской и Свердловской областей. Самому молодому держателю облигаций — 18 лет, самому старшему — 86.

Приобрести эти ценные бумаги можно до 29 ноября 2023 года. Вырученные средства пойдут на приобретение электробусов взамен менее экологичных дизельных автобусов.