Мужчина ранил дочь и жену и забаррикадировался в квартире на юго-западе Москвы

На месте происшествия работают экстренные службы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве мужчина забаррикадировался в квартире дома на Южнобутовской улице. Предварительно, с ним в помещении находится супруга и дочь, они заперлись в одной из комнат, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают экстренные службы. По словам собеседника, сейчас мужчина сидит на подоконнике. Внешняя дверь квартиры закрыта, ее будут ломать. Уточняется, что москвич не просто закрылся в квартире, но и ранил ножом супругу и дочь. Их жизни ничего не угрожает.

UPD: Жена и дочь дебошира сумели выбраться из квартиры, а сам мужчина забаррикадировался внутри. Его уговаривают вернуться из окна в квартиру и открыть дверь добровольно. Дочь нарушителя - формально не ребенок, ей 18 лет.

Женщина и девушка направлены в медицинское учреждение, - сообщила KP.RU руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее KP.RU сообщал, сто житель Воскресенка убил собственную мать и сам пришел в полицию. Подозреваемый пояснил, что поссорился с пенсионеркой и ударил ее ножом в область груди. Мужчину задержали.