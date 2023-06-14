Шестилетний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в Ступино

Пожар произошел в СНТ Астра Фото: Прокуратура Московской области

В Ступинском округе при пожаре погибли два человека – шестилетний мальчик и его 68-летняя бабушка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 13 июня в СНТ Астра г. Ступино. На первом этаже дачи произошел пожар, после ликвидации огня обнаружили тела женщины и маленького ребенка.

Подмосковная прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Для установления точной причины пожара проведут пожарно-техническую экспертизу.

Ранее KP.RU писал, что четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуево. Среди них было двое шестилетних детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. По предварительной информации, возгорание также произошло из-за короткого замыкания.