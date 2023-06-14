Собянин подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы

Сергей Собянин подал в МГИК документы на выдвижение на выборы мэра Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин 14 июня предоставил Московской городской избирательной комиссии документы, необходимые для регистрации кандидатом в мэры столицы. В соответствии с Избирательным кодексом Москвы глава города лично передал в Мосгоризбирком заявление о согласии баллотироваться. Кроме того, Сергей Собянин предоставил комиссии сведения о своих доходах и имуществе.

Документы у него приняли председатель комиссии Ольга Кириллова, заместитель председателя Дмитрий Реут и член комиссии Рима Кузнецова. После проверки они выдали Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение, чтобы открыть специальный избирательный счет для создания избирательного фонда кандидата.

На выборы мэра Москвы 2023 года Сергей Собянин идет кандидатом от «Единой России». Секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что под руководством Собянина столица превратилась в процветающий и комфортный мегаполис, один из самых современных городов мира.

«Под его (Сергея Собянина – Ред.) руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которые ориентируются все без исключения регионы», - сообщил Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

Сергей Собянин возглавил правительство Москвы 21 октября 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок. Сейчас срок полномочий мэра столицы составляет 5 лет, до 2018 года он составлял 4 года.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Московская избирательная комиссия утвердила трехдневный срок голосования, чтобы дать возможность как можно большему числу жителей города прийти на избирательные участки. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Кроме традиционной процедуры с бумажными бюллетенями на избирательных участках жители Москвы могут проголосовать онлайн – с помощью системы дистанционного электронного голосования. В последнее время все больше москвичей предпочитают именно этот вариант. Проголосовать на выборах мэра Москвы могут все совершеннолетние жители столицы.

Кроме Москвы выборы 10 сентября 2023 года пройдут еще в 23 регионах страны. На эту дату в России назначен Единый день голосования.