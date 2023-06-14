Владислав Овчинский: в Москве заработает программа повышения ESG-грамотности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичное правительство и Московская торгово-промышленная палата (МТПП) запустят образовательно-просветительский проект для развития ESG-грамотности. Он предназначена для предпринимательского сообщества и шире — для всех жителей. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали в ходе ПМЭФ-2023.

— В рамках совместного проекта специалисты Правительства Москвы и промышленных предприятий города будут обмениваться опытом и знаниями в области реализации принципов ESG. Кроме того, они смогут делиться успешными кейсами в этом направлении и внедрять совместные образовательно-просветительские программы в свою деятельность. Мероприятия будут направлены на достижение Целей устойчивого развития и улучшение инвестиционного климата столицы, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений) Владислав Овчинский, который подписал соглашение о сотрудничестве со стороны правительства города.

ESG-повестка остается одним из главных трендов в бизнесе, градостроительстве, экономике и других сферах. В аббревиатуру заложены три принципа: ответственное отношение к окружающей среде (environment), высокая социальная ответственность (social) и высокое качество корпоративного управления (governance). ESG-стратегии ставят главной задачей достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Например, гендерного равенства, роста качества образования, достойной работы для населения. Если на бытовом уровне объяснить суть тренда, то вести дела, нужно так, чтобы не просто не вредить природе или обществу, а еще, наивно выражаясь, делать мир лучше.

Претворение принципов находит отражение в современной корпоративной культуре и социальных проектах московских компаний. Важно отметить, что таким образом бизнес не только экологично — во всех смыслах — ведет свою деятельность, но и становится более привлекательным для партнеров и потребителей.

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что объединение ценит сотрудничество со столичным Департаментом инвестиционной и промышленной политики и стремление ведомство развивать тренд в Москве.

— Активно работаем над внедрением принципов устойчивого развития и ESG – в ведомстве действуют соответствующая профессиональная гильдия и специальный Центр. Сегодня консолидация усилий власти и делового сообщества в целях формирования общего вектора движения в области повестки ESG особенно актуальна.