Ликсутов: После обновления автоматики поезда на Кольцевой линии могут перевозить за день на 95 тысяч пассажиров больше

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Кольцевая линия столичного метро поехала ещё быстрее. А все потому, что на одной из самых популярных веток обновили автоматику движения. В результате поезда на Кольце могут перевозить за день на 95 тысяч пассажиров больше. В пиковые часы с начала года курсируют 38 составов вместо прежних 32 - 34 пар в час.

«Мы развиваем не только новую, но и существующую инфраструктуру метро в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - На Кольцевой линии в начале года провели обновление автоматики движения составов».

По его словам, эффект от этого уже заметили все пассажиры.

«Поезда приезжают еще быстрее, время в пути сократилось, а в вагонах стало больше свободных мест», - пояснил заммэра.

При необходимости, как уточнил Ликсутов, поезда на Кольце могут ходить с самым коротким в мире интервалом - около 80 секунд. Это стало возможно благодаря новой отечественной микропроцессорной системе управления. За счет этого создан запас провозной способности на многие годы вперед.

Преимуществ у новой автоматики много:

- система управления поездов стала ещё надежнее - сбоев теперь меньше, как и времени на их устранение;

- выросла стабильность графика движения - теперь стало понятнее, сколько времени продлится конкретная поездка;

- уменьшилось время ожидания - теперь составы приезжают на 6-10 секунд быстрее в пиковые часы;

- пассажирских мест стало больше и в вагонах теперь свободнее.