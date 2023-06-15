Владимир Ефимов: город заключил первый договор о комплексном развитии территории в Новой Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На полях Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ-2023) был подписан договор о комплексном развитии территории (КРТ) в ТиНАО. Ранее в этом округе столицы инвесторы не получали участки земли под редевелопмент.

— Мы заключили первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО. Участок площадью 11,65 гектара расположен в деревне Яковлево поселения Десеновское. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 7,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта – в 33 миллиона рублей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что согласно плану, будет возведено 71 тыс. «квадратов» недвижимости. КРТ даст городу более 70 новых рабочих мест. Уточняется, что инвестором выступит «Комбинат инновационных технологий – МонАрх» — компания является правообладателем участка.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что сейчас территория фактически не используется. После КРТ здесь будет более семи тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки.

— Включая объект образования на 250 мест, а также около 64 тысяч квадратных метров жилья. Сам участок благоустроят, – сообщил министр.

Дабы ускорить сроки сдачи проекта, инвестор планирует строить объекты из сверхкрупногабаритных железобетонных модулей. Если просто объяснить суть технологии, то это своего рода детали конструктора, изготовленные заранее на производстве, впоследствии из которых складывают здания.

— Средняя скорость возведения таких домов составит до 600 квадратных метров в день. Таким образом, четырехэтажный дом можно смонтировать всего за четыре дня, – объяснил директор «Комбинат Инновационных Технологий – МонАрх» Дмитрий Мочалин.

Программа КРТ помогает ввести в оборот заброшенные территории в черте города или участки, которые в настоящее время используются неэффективно. Заняться реорганизацией может правообладатель участка. Если это не отвечает его планом, то будет определен городской оператор или инвестор — по результатам торгов.