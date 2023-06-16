Ефимов: Московские фармпредприятия выпустили лекарств и медицинских материалов в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства в Москве лекарств и медицинских материалов.

«В январе – апреле 2023 года московские фармпредприятия выпустили на 47,1 процента больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил заммэра.

По его словам, такой рост объясняется поддержкой города и работой специальных программ для бизнеса.

«Одним из самых эффективных инструментов стали офсетные контракты, - уточнил Ефимов. - Сегодня уже семь договоров направлены на поставку лекарственных препаратов – противоопухолевых, кардиопротективных, гипогликемических, противоглаукомных, антибактериальных и других».

Производители пользуются налоговыми льготами, оформив статус промышленного комплекса. Таких фармкомпаний сейчас в столице семь. Некоторые также являются резидентами столичной ОЭЗ, что дает им право на существенные льготы по налогам и другую помощь. А ещё заводы города активно используют субсидии и льготные займы, предоставляемые столичными властями. Напомним, всего в Москве около 100 предприятий выпускают фармацевтическую продукцию.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, если сравнивать объемы выпущенных изделий с января по апрель за 2022 и 2023 годы, то сейчас городские заводы произвели примерно в полтора раза больше противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов - свыше 831 тысячи упаковок. Препаратов для лечения нервной системы тоже выпустили больше - на 17,4 процента или около 7,9 миллиона упаковок.

«Также в Москве производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, антибиотики и вакцины», - добавил глава ведомства.