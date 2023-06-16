Овчинский: В 2023 году на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» начнется строительство двух административно-деловых корпусов

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Комплексное развитие промзоны «Южный порт» стартует с развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как сообщил на XXVI Петербургском международном экономическом форуме руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году на площадке «Печатники» приступят к возведению двух административно-деловых корпусов. Высота зданий - 25 этажей. Их общая площадь - 137,9 тысячи квадратных метров.

«Согласно концепции развития площадки «Печатники» до 2027 года ее площадь увеличится более чем в два раза, - отметил глава ведомства. - Таким образом, суммарная площадь «Печатников» составит более одного миллиона квадратных метров».

По его словам, сегодня в «Печатниках» в ОЭЗ разместились 122 компании. В них работают свыше 6,4 тысячи специалистов разного уровня. Для предприятий и резидентов ОЭЗ доступны уникальные возможности для создания высокотехнологичных производств на территории города. Им полагаются как сами производственные площади, так и развитая инфраструктура, качественные коммуникации, условия для кооперации с другими участниками кластеров, уже обеспечивших локализацию своих предприятий на базе ОЭЗ.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, действующие производственные площади ОЭЗ заняты уже на 98 процентов.

«Строительство новых корпусов позволит увеличить число резидентов и компаний, локализующих свои предприятия на базе ОЭЗ, а также расширить действующие производства», - уточнил Дегтев.

По его словам, в будущих зданиях смогут разместиться наукоемкие производства, офисы и исследовательские лаборатории.