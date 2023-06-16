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НовостиОбщество16 июня 2023 7:30

Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали в центре Москвы

Супружескую пару доставили в отделение после того, как сотрудники ГИБДД остановили их авто для проверки документов
Мила ГЕНЬ
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали в центре Москвы

Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали в центре Москвы

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известную актрису Кристину Бабушкину, звезду по сериалу «Беспринципные», задержали в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов. Артистка была в сопровождении мужа, его также доставили в отделение полиции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что автомобиль 45-летней Кристины Бабушкиной остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал. Они собирались проверить документы. После этого супружескую пару отвезли в отделение. Причины интереса правоохранителей к звезде и ее мужу не раскрываются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали бывшего футболиста ФК «Анжи» Шамиля Гасанова. Звезда спорта перешел дорогу в неположенном месте, после чего его остановили сотрудники ДПС. Их смутило поведение 29-летнего футболиста. В ходе досмотра у Гасанова нашли сверток с неизвестным веществом, которое оказалось мефедроном.