Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали в центре Москвы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известную актрису Кристину Бабушкину, звезду по сериалу «Беспринципные», задержали в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов. Артистка была в сопровождении мужа, его также доставили в отделение полиции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что автомобиль 45-летней Кристины Бабушкиной остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал. Они собирались проверить документы. После этого супружескую пару отвезли в отделение. Причины интереса правоохранителей к звезде и ее мужу не раскрываются.

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