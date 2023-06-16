Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет более чем на 60 площадках - Сергунина

Фото Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

С 3 по 9 июля в столице пройдет фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест». Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, для него в городе подготовили более 60 площадок. На них свою продукцию покажут представители технологического и креативного бизнеса из России и дружественных стран - Китая, Турции, Бразилии, Индии, Индонезии. Также запланированы деловые встречи.

«Событие объединит больше 1,5 тысячи компаний. Они представят такие направления креативных индустрий, как дизайн, издательское дело, разработка видеоигр, мода, исполнительское искусство, музыка, кино и анимация. Крупнейшие площадки фестиваля — ВДНХ, Винзавод, Парк Горького и “Зарядье”», — рассказала Наталья Сергунина.

Московский инновационный кластер «Ломоносов» представит деловую программу с обсуждением перспектив творческих сфер, развития отрасли в условиях санкций и возможностей для международного сотрудничества.

Культурная программа обещает стать весьма насыщенной. Гостей ждут театрализованные представления, проекционные шоу, киносеансы, презентации, лекции, показы мод, экскурсии и мастер-классы. Вот лишь некоторые из предстоящих событий:

- в Парке Горького, «Зарядье» и на Патриарших прудах с 3 по 9 июля в пространствах под общим названием «Кинобульвар» покажут премьеры российских фильмов и сериалов, ленты из Таиланда и Южной Кореи. Желающие смогут даже поучаствовать в кастингах;

- на ВДНХ, Гоголевском бульваре и в Новопушкинском сквере устроят «Площадь театров» с показами спектаклей в исполнении артистов из театров «Школа современной пьесы», «Мастерская Брусникина» и других;

- в саду имени Баумана, Столешникове переулке и на Триумфальной площади на «Модных проспектах» откроются ярмарки и шоурумы с коллекциями отечественных и зарубежных дизайнеров;

- в парке искусств «Музеон» и «Сокольниках» развернется «Книжный город», в котором будут собраны лучшие российские и иностранные произведения разных лет.

Подробная информация и трансляции сессий фестиваля - на официальном сайте проекта.