Подросток утонул после прыжка в воду на западе Москвы

Юноша прыгнул в водоем с дерева и утонул Фото: прокуратура Москвы

В Москве 15-летний подросток утонул на пруду. По факту случившегося организовали проверку, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 июня, в поселке Рублево. Юноша прыгнул в водоем с дерева, ушел под воду и уже не смог выбраться на сушу. Тело подростка подняли на поверхность сотрудники экстренных служб.

По данным ведомства, погибший мальчик находился на водоеме в компании сверстников. Правоохранители организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Детали случившегося устанавливаются.

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