Москвич застрелил жену из арбалета и закопал ее тело в лесу под Калугой

Мужчина застрелил супругу и закопал ее тело в лесополосе Фото: Следственный комитет по Калужской области

Москвич застрелил супругу, а затем спрятал ее тело в лесу в Калужской области, сообщили в телеграм-канале областного главка СК РФ. Жителя столицы задержали, в отношении его возбудили уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел 13 июня. Мужчина вместе с женой ехал на автомобили в сторону Брянска. По дороге подозреваемый остановил машину, застрелили супругу из арбалета, а после закопал тело погибшей в лесу под Калугой. Через два дня мужчина сообщил в полицию о пропаже жены.

Следователи и криминалисты установили, что мужчина причастен к убийству женщины. Назначены необходимые экспертизы, детали случившегося выясняются. Известно, что супруги планировали развестись, так как между ними был длительный конфликт.

Ранее KP.RU писал, что Житель Павловского Посада зарезал бывшую жену из ревности. Мужчину заключили под стражу.