Старинный дом загорелся на Миусской площади в Москве

Горит здание 1898 года постройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве произошел пожар в здании на Миусской площади. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на Миусской площади, 9с3 поступило в экстренные службы 18 июня в 17:08. Проводится разведка, детали случившегося выясняются. Сведения о пострадавших не поступали. По словам очевидцев, от дома валит густой черный дым.

Здание, в котором произошел пожар, – это старинный дом 1898 года постройки. Сейчас объект находится на реконструкции.

UPD: Пожар в задании на Миусской площади ликвидировали. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Ранее KP.RU писал, что в Солнечногорском округе произошел пожар в хозяйственной постройке. Сотрудники МЧС потушили пламя за полчаса. В результате ЧП никто не пострадал. К тушению огня привлекли семь человек и две единицы техники.