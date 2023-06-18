Два автомобиля столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве

Движение в районе ДТП затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Новорязанском шоссе после развязки с МКАД произошла авария: столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры вечером, 18 июня.

На представленных кадрах видно, как легковушка влетела в грузовой автомобиль, съезжающий с проезжей части. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в районе происшествия затруднено. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что 18 июня произошла смертельная авария под Серпуховом. Один человек погиб в ДТП с трактором. Легковой автомобиль влетел под прицеп сельхозтехники, травмы получил пассажир иномарки. Правоохранители выясняют детали случившегося.