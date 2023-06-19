Овчинский: Московская компания разработала новые модели лазерного оборудования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В машиностроении Москвы сегодня работают свыше двухсот предприятий. В их штате - более 20 тысяч человек. Выпускаемая ими продукция весьма разнообразна - от промышленных роботов до грузовых лифтов. Но компании не сидят сложа руки и активно создают новинки. Среди таких предприятий в столице - «ЛАССАРД», разместившее свою производственную площадку в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Предприятие разработало четыре новых лазерных станка, - отметил глава ведомства. - Теперь продуктовая линейка компании включает 25 видов изделий. В год планируется производить более 400 единиц оборудования».

Создавшая новинки компания занята разработкой и производством лазеров, лазерных систем и оборудования на их основе. Ее изделия используют в авиа- и автомобилестроении, микроэлектронике, аэрокосмической отрасли и других. Из того, что недавно разработано специалистами предприятия, стоит отметить, например, комплекс портальной очистки. С его помощью стирают ржавчину и грязь с больших листовых материалов. Ещё одна новая модель - пятиосевой станок лазерной резки для обработки керамики. В ассортименте есть и лазерный гравер с ленточным полотном, обеспечивающим автоматическую подачу более тысячи изделий за час в зону обработки. Плюс к этому создан лазерный станок с системой для обработки труб.

Как пояснил генеральный директор предприятия Олег Нефедов, созданию новинок способствовало прежде всего масштабирование производственных площадей.

«С апреля этого года мы разрабатываем и собираем станки на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», - уточнил представитель компании. - Благодаря широкой товарной линейке и разработкам, которые не имеют аналогов в мире, компания сегодня на сто процентов удовлетворяет потребности отечественного рынка в лазерном оборудовании».

Напомним, при развитии своих производственных площадок в столице компании могут существенно увеличить количество реализуемой продукции. Им также доступны поиск новых партнеров и выход на новые рынки сбыта. Город предлагает столичным производителям свыше двадцати системных мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы. Для них в том числе разработаны и различные антикризисные инструменты.