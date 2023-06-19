До 25 градусов тепла и переменную облачность обещают синоптики в Москве 19 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 19 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет дуть восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что немного выше климатической нормы. Осадки не ожидаются.

Характер погоды сохранится и в ночь на вторник. Столбики термометров опустятся до 9-11 градусов тепла. Ветер снизится до слабого без выраженной направленности.

Ранее KP.RU писал, что начало июня в столице выдалось засушливым. Как рассказывал синоптик Михаил Леус, дожди шли только в первые пять дней месяца. В результате уже можно говорить о дефиците осадков. Ситуация может улучшиться на текущей неделе, однако пока что прогнозируемые дожди будут незначительными. Начнутся они со вторника, 20 июня.