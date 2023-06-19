Княжевская: Новая трамвайная линия пройдёт вдоль шоссе Энтузиастов

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С каждым годом у москвичей появляются дополнительные варианты для передвижения по городу. Ещё один маршрут откроется на востоке столицы. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила об утверждении проекта новой трамвайной линии от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. Ее длина - 3,5 километра. На ней разместятся пять остановок, конечная станция и разворотное кольцо.

Как пояснила глава ведомства, запуск этой линии повысит качество транспортного обслуживания жителей района Ивановское. При этом обеспечит перераспределение потоков движения. По ее словам, трамвай по-прежнему остается одним из самых современных и экологичных видов транспорта.

«За последние несколько лет мы инициировали строительство сразу нескольких новых линий, - отметила Княжевская. - Они интегрируются в созданную ранее инфраструктуру, дополняют и развивают ее».

Не станет исключением и будущая линия в районе Ивановское. Ее также свяжут с действующей трамвайной сетью столицы. Горожанам станет проще добираться с периферии в центр города.

По разработанному Институтом Генплана Москвы проекту возведут ещё и эстакаду по основному ходу шоссе Энтузиастов. Она появится на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Благодаря этому вырастет пропускная способность шоссе Энтузиастов. Не забыли и про благоустройство и озеленение. На маршруте поставят светофоры и проложат пешеходные переходы.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев напомнил, что в 2022 году столичные власти одобрили ещё один проект линии трамвая. Его решили запустить по улице Сергия Радонежского.

«Этого соединения не хватало, чтобы связать отдаленные районы с центром города, - пояснил представитель проектного института. - Планы по строительству трамвайной линии вдоль шоссе Энтузиастов логично продолжают это решение и помогают улучшить транспортное обслуживание еще большего количества жителей».